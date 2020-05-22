«ПСЖ» готов заплатить за Икарди 60 миллионов евро

«ПСЖ» планирует выкупить права на нападающего Мауро Икарди, который находится в парижском клубе в аренде. Французская сторона готова заплатить «Интеру» за игрока 60 миллионов евро, утверждает Sky Sport Italia.

В контракте 26-итальянца прописана сумма выкупа в размере 70 миллионов, однако «ПСЖ» хочет снизить цену за игрока.

На счету Икарди 20 голов и 4 результативные передачи в 31 матче за «ПСЖ» в сезоне-2019/20.