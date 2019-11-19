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«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 90 миллионов евро

19:17
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала находится в сфере интересов «ПСЖ». Французский клуб видит в 26-летнем аргентинце замену Неймару, который постарается уже следующим летом покинуть стан чемпионов Лиги 1 и вернуться в «Барселону», утверждает France Football.

«ПСЖ» готов заплатить за Дибалу 90 миллионов евро. Нынешнее соглашение 25-летнего аргентинца рассчитано до 2022 года. Летом к Дибале проявляли интерес ряд ведущих европейских клубов, но трансфер так и не был оформлен.

В нынешнем сезоне на счету аргентинца 3 гола и 3 результативные передачи в 10 матчах серии А.

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