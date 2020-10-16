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«ПСЖ» готов заплатить Мбаппе 150 миллионов евро за пять лет

12:45
Кильян Мбаппе. Фото ФИФА.
Кильян Мбаппе. Фото ФИФА.
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«ПСЖ» предложил нападающему Кильяну Мбаппе новый контракт. Зарплата 21-летнего форварда может составить 30 миллионов евро в год. «ПСЖ» рассчитывает продлить соглашение с Мбаппе на пять лет, сообщает AS.

Мбаппе пока не дал согласия своей нынешней команде и, как говорят источники в его окружении, мечтает перебраться в «Реал». Президент «сливочных» Флорентино Перес лично заинтересован в подписании француза и считает этот трансфер стратегически важным.

Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 2022 года. Ранее нападающий возглавил обновленный список самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Его трансфер оценивается в 180 миллионов евро.

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