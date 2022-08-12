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Сегодня, 21:39

«ПСЖ» готов расторгнуть контракт с полузащитником Эррерой

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» намерен расстаться с полузащитником Эктором Эррерой. Французский клуб готов расторгнуть контракт с футболистом, сообщает журналист Адриен Гренье.

В таком случае 32-летний испанец может получить компенсацию в размере 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в Испанию в состав «Атлетика».

Эррера уже выступал за басков с 2011 по 2014 года, после чего был продан за 36 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед».

В прошедшем сезоне Эррера провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

ФК Атлетик (Бильбао)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Андер Эррера
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