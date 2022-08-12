«ПСЖ» готов расторгнуть контракт с полузащитником Эррерой
«ПСЖ» намерен расстаться с полузащитником Эктором Эррерой. Французский клуб готов расторгнуть контракт с футболистом, сообщает журналист Адриен Гренье.
В таком случае 32-летний испанец может получить компенсацию в размере 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник может вернуться в Испанию в состав «Атлетика».
Эррера уже выступал за басков с 2011 по 2014 года, после чего был продан за 36 миллионов евро в «Манчестер Юнайтед».
В прошедшем сезоне Эррера провел за «ПСЖ» 28 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|
2
|Монпелье
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
3
|Лион
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Лорьян
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
5
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
6
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
7
|Монако
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
9
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ницца
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Анже
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
13
|Аяччо
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Осер
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
15
|Ренн
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Клермон Фут
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
18
|Труа
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
19
|Страсбур
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|12.08
|22:00
|
Нант – Лилль
|- : -
|13.08
|18:00
|
Монако – Ренн
|- : -
|13.08
|22:00
|
ПСЖ – Монпелье
|- : -
|14.08
|14:00
|
Лорьян – Лион
|- : -
|14.08
|16:00
|
Аяччо – Ланс
|- : -
|14.08
|16:00
|
Осер – Анже
|- : -
|14.08
|16:00
|
Реймс – Клермон Фут
|- : -
|14.08
|16:00
|
Труа – Тулуза
|- : -
|14.08
|18:05
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|14.08
|21:45
|
Брест – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|3
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|2
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|2
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|3
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|2
|
|
Седрик Бакамбю
Марсель
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Антони Лопеш
Лион
|1
|1
|0
|
|
Ромен Амума
Аяччо
|1
|0
|0
|
|
Седрик Авинель
Аяччо
|1
|0
|1
Новости