«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром этим летом. Футболист не хочет покидать Париж

Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отказался покидать клуб, сообщает Marca.

«ПСЖ» намерен разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких футболистов. Неймар с зарплатой около 50 миллионов евро за сезон является одним из кандидатов на трансфер. Но игрок предупредил, что не собирается покидать клуб.

30-летоний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.

Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.