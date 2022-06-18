«ПСЖ» готов расстаться с Неймаром этим летом. Футболист не хочет покидать Париж
Неймар отказался уходить из «ПСЖ» этим летом
Бразильский нападающий «ПСЖ» Неймар отказался покидать клуб, сообщает Marca.
«ПСЖ» намерен разгрузить зарплатную ведомость и готов избавиться от нескольких футболистов. Неймар с зарплатой около 50 миллионов евро за сезон является одним из кандидатов на трансфер. Но игрок предупредил, что не собирается покидать клуб.
30-летоний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2017 года, в минувшем сезоне он провел в составе парижан 28 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 8 результативных передач.
Его контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.
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17
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18
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
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Монпелье – Труа
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Ренн – Лорьян
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