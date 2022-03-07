«ПСЖ» готов продать Вайналдума за 25 миллионов евро

«ПСЖ» летом готов продать полузащитника Джорджиньо Вайналдума. Французский клуб хочет получить за игрока минимум 25 миллионов евро, сообщает Sport.es.

Прошлым летом Вайналдум подписал контракт с «ПСЖ» на правах свободного агента. 31-летний игрок изначально должен был перейти в «Барселону», но в последний момент выбрал парижский клуб.

В текущем сезоне Вайналдум провел 28 матчей за «ПСЖ», в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи. Его контракт с парижанами рассчитан до 2024 года.