«ПСЖ» готов продать Неймара в случае интересного предложения

Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть французский клуб. Парижане не намерены удерживать 30-летнего бразильца, если поучат интересное предложение, сообщает журналист Жюльен Майнар.

Тем не менее, высокая зарплата Неймара отпугивает любые заинтересованные клубы.

В «ПСЖ» понимают, что никто не заплатит 222 миллионов евро, вложенные клубом в 2017 году, но за бразильца хотят получить сумму, близкую к 100 миллионам евро.

В этом сезоне футболист провел 19 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Часть сезона он пропустил из-за травмы, полученной в ноябре.