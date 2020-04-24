«ПСЖ» готов продать Эрреру

Руководство «ПСЖ» готово выслушать предложения от других клубов о продаже полузащитника Андера Эрреры, сообщает Le 10 Sport.

30-летний испанский футболист достался парижанам прошлым летом абсолютно бесплатно, так как его контракт с «Манчестер Юнайтед» завершился.

По данным источника, возможность вернуть хавбека в свой состав рассматривает «Атлетик». Эррера и сам не против вернуться в Бильбао.

В нынешнем сезоне он провел за «ПСЖ» 18 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом и 1 голевой передачей.