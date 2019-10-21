«ПСЖ» готов продать Дракслера и Паредеса, чтобы приобрести Эриксена

«ПСЖ» проявляет интерес к полузащитнику «Тоттенхэма» Кристиану Эриксену. Чтобы оформить трансфер 27-летнего датчанина, парижане готовы продать двух полузащитников: Юлиана Дракслера и Леандро Паредеса, утверждает As.

Контракт Эриксена с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2020 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Эриксен провел 11 матчей во всех турнирах и отметился голом и результативной передачей.

Стоимость 26-летнего Дракслера, по данным портала, составляет 35 миллионов. 25-летний Паредес оценивается в 25 миллионов.

В нынешнем сезоне на счету аргентинца 6 матчей, немец выходил на поле только 2 раза.

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