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Сегодня, 16:29

«ПСЖ» готов предложить летом контракт Погба

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Поль Погба.
Фото AFP

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ». Летом французский клуб готов предложить контракт 29-летнему хавбеку, сообщает Daily Express.

При этом Погба не против остаться в «МЮ», но предложения о продлении контракта от руководства клуба не поступало. Соглашение Погба с манкунианцами истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах забил один гол и отдал девять результативных передач.

Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 105 миллионов евро. За неполные шесть лет в составе манкунианцев футболист выиграл два трофея: Лигу Европы и Кубок английской лиги.

Поль Погба
ФК Манчестер Юнайтед
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 ПСЖ 29 20 5 4 59-27 65
2
 Марсель 29 15 8 6 45-27 53
3
 Ренн 29 16 4 9 63-28 52
4
 Ницца 29 15 6 8 39-23 50
5
 Страсбур 29 13 9 7 50-32 48
6
 Лилль 29 12 10 7 38-35 46
7
 Монако 29 12 8 9 43-30 44
8
 Ланс 29 12 8 9 45-39 44
9
 Лион 29 11 10 8 40-37 42
10
 Нант 29 12 6 11 36-31 42
11
 Монпелье 29 12 5 12 43-40 41
12
 Реймс 29 8 12 9 32-31 36
13
 Брест 29 9 8 12 36-43 35
14
 Анже 29 8 8 13 32-41 32
15
 Труа 29 7 8 14 27-42 29
16
 Лорьян 29 6 10 13 24-43 28
17
 Клермон Фут 29 7 7 15 28-51 28
18
 Сент-Этьен 29 6 9 14 29-51 27
19
 Метц 29 4 11 14 26-52 23
20
 Бордо 29 4 10 15 38-70 22
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3.04 00:00
Клермон Фут – Нант
 - : -
3.04 00:00
Лилль – Бордо
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3.04 00:00
Лион – Анже
 - : -
3.04 00:00
Метц – Монако
 - : -
3.04 00:00
Монпелье – Брест
 - : -
3.04 00:00
Ницца – Ренн
 - : -
3.04 00:00
ПСЖ – Лорьян
 - : -
3.04 00:00
Сент-Этьен – Марсель
 - : -
3.04 00:00
Страсбур – Ланс
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3.04 00:00
Труа – Реймс
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Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 17
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 16
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 16
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

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Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 9
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Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 25 2 5
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