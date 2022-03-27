«ПСЖ» готов предложить летом контракт Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может продолжить карьеру в «ПСЖ». Летом французский клуб готов предложить контракт 29-летнему хавбеку, сообщает Daily Express.

При этом Погба не против остаться в «МЮ», но предложения о продлении контракта от руководства клуба не поступало. Соглашение Погба с манкунианцами истекает в июне 2022 года.

В сезоне-2021/22 француз сыграл за «Манчестер Юнайтед» 23 матча во всех турнирах забил один гол и отдал девять результативных передач.

Погба перешел в «Ман Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Портал Transfermarkt оценил трансфер в 105 миллионов евро. За неполные шесть лет в составе манкунианцев футболист выиграл два трофея: Лигу Европы и Кубок английской лиги.