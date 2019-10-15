«ПСЖ» готов платить Мбаппе 50 миллионов евро за сезон

«ПСЖ» хочет заключить новый контракт на улучшенных условиях с нападающим Кильяном Мбаппе. Французский клуб готов подписать с 20-летним форвардом контракт до 2024 года. При этом зарплата Мбаппе может составить 50 миллионов евро за сезон, утверждает Le10 Sport.

Нынешний контракт Мбаппе рассчитан до 2022 года. Он перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2018 году за 120 миллионов евро. Всего он провел за парижан 93 матча, в которых забил 62 гола и сделал 34 результативные передачи.

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