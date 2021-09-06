«ПСЖ» готов платить Кессье 9 миллионов евро в год

Полузащитник Франк Кессье находится в сфере интересов «ПСЖ». Парижский клуб готов предложить 24-летнему футболисту зарплату 9 миллионов евро в год, сообщает Foot Mercato.

Ранее Кессье отказался продлевать контракт с «Миланом», который истекает следующим летом.

«Россонери» были готовы платить ему 6,5 миллиона евро в год, Кессье же хочет получать 8 млн евро и еще 2 млн в качестве бонусов.