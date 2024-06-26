«ПСЖ» готов отпустить Угарте в случае выгодного предложения

Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может покинуть клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, парижане готовы продать 23-летнего уругвайца в случае выгодного предложения. На игрока претендует «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Угарте провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.