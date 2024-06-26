«ПСЖ» готов отпустить Угарте в случае выгодного предложения
Полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может покинуть клуб летом, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, парижане готовы продать 23-летнего уругвайца в случае выгодного предложения. На игрока претендует «Манчестер Юнайтед».
В минувшем сезоне Угарте провел 37 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
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