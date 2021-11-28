«ПСЖ» готов отпустить Почеттино в «МЮ»
Руководство «ПСЖ» приняло решение в конце сезона отпустить главного тренера Маурисио Почеттино, сообщает Goal. Стороны расторгнут контракт. Специалист может продолжить карьеру в «МЮ».
Сообщалось, что 49-летний аргентинский специалист не против летом покинуть парижский клуб ради «МЮ». Также Почеттино не смущает тот факт, что по окончании нынешнего сезона Рангник останется консультантом в клубе.
Ранее «МЮ» покинул норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер.
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