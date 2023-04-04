«ПСЖ» готов отказаться от Месси

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси летом покинет команду, сообщает RMC Sport.

По информации источника, руководство парижан больше не хочет видеть в команде звездное трио Месси — Мбаппе — Неймар, поэтому готово расстаться с одним из этих игроков. Наиболее вероятным является уход 35-летнего аргентинца, контракт которого истекает в конце сезона.

В текущем сезоне он провел 33 матча за клуб во всех турнирах, забил 18 мячей и отдал 17 результативных передач.