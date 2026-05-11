L'Equipe: «ПСЖ» готов продать вратаря Шевалье летом

«ПСЖ» готов расстаться с голкипером Люка Шевалье в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Француз был куплен у «Лилля» летом 2025 года за 55 миллионов евро. Шевалье провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 голов и 10 раз сыграв на ноль. По ходу сезона он проиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды россиянину Матвею Сафонову, который выступает за парижан с 2024 года.

Как отмечает источник, «ПСЖ» готов рассмотреть предложения о продаже Шевалье, если таковые поступят летом. Сам вратарь, также, вероятно, не хочет находиться в запасе, что может подтолкнуть его к уходу из команды.

Контракт 24-летнего Шевалье с клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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