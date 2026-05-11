L'Equipe: «ПСЖ» готов продать вратаря Шевалье летом
«ПСЖ» готов расстаться с голкипером Люка Шевалье в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.
Француз был куплен у «Лилля» летом 2025 года за 55 миллионов евро. Шевалье провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 голов и 10 раз сыграв на ноль. По ходу сезона он проиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды россиянину Матвею Сафонову, который выступает за парижан с 2024 года.
Как отмечает источник, «ПСЖ» готов рассмотреть предложения о продаже Шевалье, если таковые поступят летом. Сам вратарь, также, вероятно, не хочет находиться в запасе, что может подтолкнуть его к уходу из команды.
Контракт 24-летнего Шевалье с клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.
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|ПСЖ
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2
|Ланс
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3
|Лилль
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4
|Лион
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5
|Марсель
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6
|Ренн
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7
|Монако
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8
|Страсбур
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9
|Тулуза
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10
|Лорьян
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11
|Париж
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12
|Брест
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13
|Анже
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14
|Гавр
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15
|Осер
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16
|Ницца
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17
|Труа
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18
|Ле Ман
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|21.08
|21:45
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|18:15
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|21:45
|Ле Ман – Брест
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|22.08
|21:45
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|21:45
|Тулуза – Лион
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|22.08
|21:45
|Труа – Париж
|- : -
|23.08
|16:00
|Анже – Лилль
|- : -
|23.08
|18:15
|Гавр – Монако
|- : -
|23.08
|21:45
|ПСЖ – Ренн
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