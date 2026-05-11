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L'Equipe: «ПСЖ» готов продать вратаря Шевалье летом

Алина Савинова

«ПСЖ» готов расстаться с голкипером Люка Шевалье в летнее трансферное окно, сообщает L'Equipe.

Француз был куплен у «Лилля» летом 2025 года за 55 миллионов евро. Шевалье провел 26 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 28 голов и 10 раз сыграв на ноль. По ходу сезона он проиграл конкуренцию за место в стартовом составе команды россиянину Матвею Сафонову, который выступает за парижан с 2024 года.

Как отмечает источник, «ПСЖ» готов рассмотреть предложения о продаже Шевалье, если таковые поступят летом. Сам вратарь, также, вероятно, не хочет находиться в запасе, что может подтолкнуть его к уходу из команды.

Контракт 24-летнего Шевалье с клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

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Люка Шевалье
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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