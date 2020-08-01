«ПСЖ» готов купить Тиагу у «Баварии»

«ПСЖ» заинтересован в покупке полузащитника «Баварии» Тиагу Алькантары, сообщает Goal.com со ссылкой на Le 10 Sport.

По информации источника, парижане готовы заплатить за 29-летнего испанца требуемые 30 миллионов евро. Сообщается, что клуб также готов удовлетворить запросы футболиста по условиям личного контракта.

В сезоне-2019/20 Тиагу провел за «Баварию» 36 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 48 миллионов евро. Ранее сообщалось, что игрок намерен сменить команду этим летом.