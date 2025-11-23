«ПСЖ» разгромил «Гавр»
«ПСЖ» обыграл «Гавр» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.
Голы забили Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Брэдли Барколя.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 — у команды 30 очков после 13 матчей. «Гавр» (14 очков после 13 игр) расположился на 12-м месте.
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|9
|3
|1
|27-11
|30
|
2
|Марсель
|13
|9
|1
|3
|33-12
|28
|
3
|Ланс
|13
|9
|1
|3
|22-11
|28
|
4
|Страсбур
|13
|7
|1
|5
|24-17
|22
|
5
|Ренн
|13
|5
|6
|2
|23-18
|21
|
6
|Лилль
|12
|6
|2
|4
|23-15
|20
|
7
|Лион
|12
|6
|2
|4
|18-15
|20
|
8
|Монако
|13
|6
|2
|5
|25-25
|20
|
9
|Ницца
|13
|5
|2
|6
|18-23
|17
|
10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|18-16
|16
|
11
|Париж
|12
|4
|2
|6
|18-21
|14
|
12
|Гавр
|13
|3
|5
|5
|13-20
|14
|
13
|Анже
|12
|3
|4
|5
|10-15
|13
|
14
|Метц
|12
|3
|2
|7
|12-27
|11
|
15
|Брест
|12
|2
|4
|6
|14-21
|10
|
16
|Нант
|12
|2
|4
|6
|11-18
|10
|
17
|Лорьян
|12
|2
|4
|6
|14-26
|10
|
18
|Осер
|12
|2
|1
|9
|7-19
|7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.11
|22:45
|Ницца – Марсель
|1 : 5
|22.11
|19:00
|Ланс – Страсбур
|1 : 0
|22.11
|21:00
|Ренн – Монако
|4 : 1
|22.11
|23:05
|ПСЖ – Гавр
|3 : 0
|23.11
|17:00
|Осер – Лион
|- : -
|23.11
|19:15
|Брест – Метц
|- : -
|23.11
|19:15
|Нант – Лорьян
|- : -
|23.11
|19:15
|Тулуза – Анже
|- : -
|23.11
|22:45
|Лилль – Париж
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|10
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|9
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|8
|П
|
|6
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|4
|
|
Илан Кеббаль
Париж
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|5
|2
|1
|
|
Отавио
Париж
|10
|1
|3
|
|
Махди Камара
Ренн
|11
|1
|3
