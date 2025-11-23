Футбол
Сегодня, 01:00

«ПСЖ» разгромил «Гавр»

Павел Лопатко

«ПСЖ» обыграл «Гавр» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Голы забили Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Брэдли Барколя.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 — у команды 30 очков после 13 матчей. «Гавр» (14 очков после 13 игр) расположился на 12-м месте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 13-й тур.
22 ноября, 23:05. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Гавр
ФК Гавр
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
