«ПСЖ» разгромил «Гавр»

«ПСЖ» обыграл «Гавр» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Голы забили Ли Кан Ин, Жоау Невеш и Брэдли Барколя.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 — у команды 30 очков после 13 матчей. «Гавр» (14 очков после 13 игр) расположился на 12-м месте.