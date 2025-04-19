«ПСЖ» и «Гавр» сыграют в 30-м туре чемпионата Франции в субботу, 19 апреля. Матч на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция) начнется в 18.00 по московскому времени.

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Франция. Лига 1. 30-й тур.

19 апреля, 18:00. Parc des Princes (Париж)

«ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Клуб из Парижа в этом сезоне набрал 74 очка, его предыдущим соперником в лиге был «Анже» (1:0). «Гавр» набрал 27 очков и занимает 16-е место, в предыдущем туре «небесные» уступили «Ренну» (1:5).

Выступающий за «ПСЖ» российский вратарь Матвей Сафонов в этом сезоне провел во всех турнирах 14 матчей и пропустил 10 голов.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев провел в этом сезоне лиги 1 12 матчей и забил один гол.