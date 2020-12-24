«ПСЖ» должен будет выплатить Тухелю и его помощникам 7 миллионов евро

«ПСЖ» необходимо будет выплатить главному тренеру Томасу Тухелю и его штабу 7 миллионов евро в качестве компенсации, сообщает Le Parisien.

По данным источника, парижане должны выплатить данную сумму за досрочное расторжение контрактов. В 2016 году «ПСЖ» пришлось компенсировать 22 миллиона евро после увольнения Лорана Блана.

Сегодня, 24 декабря, сообщалось, что руководство парижского клуба приняло решение уволить 47-летнего немца. Официального заявления пока не было. Также в СМИ писали, что его место может занять Маурисио Почеттино.

После 17 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает 3-е место в турнирной таблице.