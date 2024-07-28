«ПСЖ» договорился с «Бенфикой» о трансфере 19-летнего Невеша
«ПСЖ» завершает трансфер полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша за 70 миллионов евро, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в сделку будет включен как минимум один игрок парижан. «Бенфика» хочет полузащитника Ренату Саншеша, и переговоры о включении его в сделку продвигаются.
В сезоне-2023/24 19-летний Невеш сыграл в 55 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи. Контракт португальца рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 55 миллионов евро.
Источник: Фабрицио Романо
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