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14 сентября, 23:53

Дубль Дембеле помог «ПСЖ» добиться домашней победы над «Брестом» в лиге 1

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Усман Дембеле.
Фото AFP

«ПСЖ» в домашней встрече 4-го тура чемпионата Франции обыграл «Брест» со счетом 3:1.

У парижан дублем отметился Усман Дембеле, также гол на счету Фабиана Руиса. У «Бреста» отличился Ромен Дель Кастильо точным ударом с пенальти.

«ПСЖ» набрал 12 очков и возглавил таблицу лиги 1. «Брест» с тремя баллами идет на 12-й строчке.

Перед началом игры «ПСЖ» представил российского голкипера Матвея Сафонова в качестве новичка команды. 25-летний футболист пополнил состав парижан минувшим летом, подписав пятилетний контракт.

В следующем матче первенства команда Луиса Энрике сыграет в гостях с «Реймсом» 21 сентября, а «Брест» на следующий день примет «Тулузу».

Франция. Лига 1. 4-й тур
14 сент, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:1
Брест
Футбол
ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 4 4 0 0 16-3 12
2
 Марсель 4 3 1 0 12-4 10
3
 Монако 4 3 1 0 7-1 10
4
 Нант 3 2 1 0 5-1 7
5
 Ланс 3 2 1 0 4-1 7
6
 Гавр 3 2 0 1 6-5 6
7
 Лилль 4 2 0 2 5-4 6
8
 Страсбур 3 1 1 1 7-6 4
9
 Ницца 4 1 1 2 6-6 4
10
 Реймс 3 1 1 1 4-5 4
11
 Ренн 3 1 0 2 5-5 3
12
 Брест 4 1 0 3 6-10 3
13
 Лион 3 1 0 2 4-8 3
14
 Осер 4 1 0 3 3-9 3
15
 Сент-Этьен 4 1 0 3 1-7 3
16
 Тулуза 3 0 2 1 2-4 2
17
 Монпелье 3 0 1 2 2-10 1
18
 Анже 3 0 0 3 1-7 0
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13.09 21:45
Сент-Этьен – Лилль
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Марсель – Ницца
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14.09 20:00
Осер – Монако
 0 : 3
14.09 22:00
ПСЖ – Брест
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15.09 16:00
Ренн – Монпелье
 - : -
15.09 18:00
Нант – Реймс
 - : -
15.09 18:00
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