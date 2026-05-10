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10 мая, 22:00

«ПСЖ» — «Брест»: прямая трансляция матча Лиги 1

«ПСЖ» и «Брест» сыграют в Лиге 1 10 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Матвей Сафонов (ФК «ПСЖ»).
Фото Getty Images

«ПСЖ» и «Брест» встретятся в 33-м туре Лиги 1 в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Брест» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 32 туров «ПСЖ» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Брест» с 38 очками располагается на 12-й строчке чемпионата.

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ФК Брест
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Сафонов остался в запасе на матч «ПСЖ» против «Бреста» в Лиге 1

«ПСЖ» дома всухую победил «Брест», Сафонов остался в запасе
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 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
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 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
10
 Лорьян 0 0 0 0 0-0 0
11
 Париж 0 0 0 0 0-0 0
12
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
13
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
14
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
15
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
16
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
17
 Труа 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ле Ман 0 0 0 0 0-0 0
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21.08 21:45 Марсель – Страсбур - : -
22.08 18:15 Ланс – Осер - : -
22.08 21:45 Ле Ман – Брест - : -
22.08 21:45 Ницца – Лорьян - : -
22.08 21:45 Тулуза – Лион - : -
22.08 21:45 Труа – Париж - : -
23.08 16:00 Анже – Лилль - : -
23.08 18:15 Гавр – Монако - : -
23.08 21:45 ПСЖ – Ренн - : -
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