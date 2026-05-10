«ПСЖ» — «Брест»: прямая трансляция матча Лиги 1

«ПСЖ» и «Брест» встретятся в 33-м туре Лиги 1 в воскресенье, 10 мая. Матч пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «ПСЖ» — «Брест» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

После 32 туров «ПСЖ» набрал 70 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Брест» с 38 очками располагается на 12-й строчке чемпионата.

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