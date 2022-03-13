«ПСЖ» разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции

«ПСЖ» с крупным счетом обыграл «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 3:0.

По голу на свой счет записали нападающий Килиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Леандро Паредес.

Отметим, что перед началов встречи болельщики парижан освистали часть футболистов своей же команды. Больше всего досталось Неймару и Лионелю Месси.

«ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1. «Бордо» с 22 очками находится на последнем месте.