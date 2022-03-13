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Сегодня, 16:55

«ПСЖ» разгромил «Бордо» в матче чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
«ПСЖ» — «Бордо» — 3:0.
Фото Global Look Press

«ПСЖ» с крупным счетом обыграл «Бордо» в матче 28-го тура чемпионата Франции. Парижане выиграли со счетом 3:0.

По голу на свой счет записали нападающий Килиан Мбаппе и Неймар, а также полузащитник Леандро Паредес.

Отметим, что перед началов встречи болельщики парижан освистали часть футболистов своей же команды. Больше всего досталось Неймару и Лионелю Месси.

«ПСЖ» набрал 65 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу лиги 1. «Бордо» с 22 очками находится на последнем месте.

Франция. Лига 1. 28-й тур
13 мар, 15:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
3:0
Бордо
Голы
Мбаппе, 24 (1:0), Неймар, 52 (2:0), Паредес, 61 (3:0)
ПСЖ
Навас Хакими (Керер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш (Диалло, 84) Паредес Данилу Перрейра Вейналдум (Дракслер, 88) Мбаппе Неймар Месси
Бордо
Пуссен Грегерсен Ахмедходжич Марселу Кватенг Онана (Игнатенко, 68) Адли (Ньянг, 80) Гилавоги Хван Уй Джо (Дилросюн, 80) Уден (Менса, 69) Элис (Мара, 68)
Предупреждения
Паредес 39’  -  Гилавоги 40’, Уден 45+1’, Марселу 57’
Судьи
Летексье (Франция)
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

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ФК Бордо
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0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Болельщики «ПСЖ» освистали Неймара и Месси

Чемпионат Франции, 28-й тур: «ПСЖ» разгромил «Бордо», «Страсбур» — «Монако» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 20 5 3 59-24 65
2
 Ницца 28 15 6 7 38-21 50
3
 Марсель 27 13 8 6 39-25 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Лилль 28 11 10 7 37-35 43
7
 Нант 28 12 6 10 36-30 42
8
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
9
 Монако 27 11 8 8 40-29 41
10
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
11
 Монпелье 28 11 5 12 41-40 38
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Труа 28 7 7 14 26-41 28
16
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
17
 Сент-Этьен 28 6 8 14 28-50 26
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 28 4 10 14 38-68 22
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11.03 23:00
Лилль – Сент-Этьен
 0 : 0
12.03 19:00
Монпелье – Ницца
 0 : 0
12.03 23:00
Труа – Нант
 1 : 0
13.03 15:00
ПСЖ – Бордо
 3 : 0
13.03 17:00
Анже – Реймс
 - : -
13.03 17:00
Клермон Фут – Лорьян
 - : -
13.03 17:00
Метц – Ланс
 - : -
13.03 17:00
Страсбур – Монако
 - : -
13.03 19:05
Лион – Ренн
 - : -
13.03 22:45
Брест – Марсель
 - : -
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
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Лионель Месси

ПСЖ

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