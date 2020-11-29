«ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо», «Марсель» — лидер по потерянным очкам
«ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2. Парижане после 12 игр занимают первое место в таблице, однако по потерянным очкам их опережает «Марсель», который провел на две игры меньше.
Чемпионат Франции
Лига 1
12-й тур
ПСЖ — «Бордо» — 2:2 (2:1)
Голы: Пембеле, 10 — в свои ворота (0:1). Неймар, 27 — с пенальти (1:1). Кин, 28 (2:1). Адли, 60 (2:2).
ПСЖ: Рико, Флоренци, Кимпембе, Баккер, Пембеле, Рафинья (Ди Мария, 63), Верратти (Эррера, 64), Паредес (Икарди, 85), Неймар, Мбаппе, Кин (Сарабия, 81).
«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Кватенг (Бенито, 46), Бен Арфа, Отавиу, Башич (Адли, 59), Хван Ый Джо (Де Превиль, 59), Маджа (Бриан, 81), Зеркан (Уден, 58).
Предупреждения: Отавиу, 26. Пембеле, 90+3.
Судья: Пиньяр.
28 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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