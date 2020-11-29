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«ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо», «Марсель» — лидер по потерянным очкам

00:59
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«ПСЖ» сыграл вничью с «Бордо» в матче 12-го тура чемпионата Франции — 2:2. Парижане после 12 игр занимают первое место в таблице, однако по потерянным очкам их опережает «Марсель», который провел на две игры меньше.

Чемпионат Франции

Лига 1

12-й тур

ПСЖ — «Бордо» — 2:2 (2:1)

Голы: Пембеле, 10 — в свои ворота (0:1). Неймар, 27 — с пенальти (1:1). Кин, 28 (2:1). Адли, 60 (2:2).

ПСЖ: Рико, Флоренци, Кимпембе, Баккер, Пембеле, Рафинья (Ди Мария, 63), Верратти (Эррера, 64), Паредес (Икарди, 85), Неймар, Мбаппе, Кин (Сарабия, 81).

«Бордо»: Костиль, Байс, Косьельни, Сабали, Кватенг (Бенито, 46), Бен Арфа, Отавиу, Башич (Адли, 59), Хван Ый Джо (Де Превиль, 59), Маджа (Бриан, 81), Зеркан (Уден, 58).

Предупреждения: Отавиу, 26. Пембеле, 90+3.

Судья: Пиньяр.

28 ноября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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