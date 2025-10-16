«ПСЖ» близок к продлению контракта с защитником Пачо

Защитник «ПСЖ» Вильян Пачо договорился о продлении контракта, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации L'Equipe, соглашение будет подписано до лета 2030 года.

24-летний эквадорец играет за «ПСЖ» с 2024 года. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2029 года. В этом сезоне Пачо провел 12 игр за парижан во всех турнирах.