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«ПСЖ» близок к покупке Шкриньяра у «Интера»

Иван Шитик
Корреспондент
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«ПСЖ» продвинулся в переговорах по потенциальной покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сам 27-летний словак уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом.

Клубы также достигли принципиальной договоренности о сделке, которая оценивается в 70 миллионов евро. Однако пока клуба еще нужно утрясти некоторые юридические детали.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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