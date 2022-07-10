«ПСЖ» близок к покупке Шкриньяра у «Интера»
«ПСЖ» продвинулся в переговорах по потенциальной покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Сам 27-летний словак уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом.
Клубы также достигли принципиальной договоренности о сделке, которая оценивается в 70 миллионов евро. Однако пока клуба еще нужно утрясти некоторые юридические детали.
В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.
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11
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12
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13
|Монпелье
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14
|Анже
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15
|Труа
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|0-0
|0
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16
|Лорьян
|0
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17
|Клермон Фут
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Тулуза
|0
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|0-0
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19
|Аяччо
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Анже – Нант
|- : -
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Клермон Фут – ПСЖ
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Ланс – Брест
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Лилль – Осер
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Лион – Аяччо
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Марсель – Реймс
|- : -
|7.08
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Монпелье – Труа
|- : -
|7.08
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Ренн – Лорьян
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|7.08
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Страсбур – Монако
|- : -
|7.08
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Тулуза – Ницца
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