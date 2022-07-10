«ПСЖ» близок к покупке Шкриньяра у «Интера»

«ПСЖ» продвинулся в переговорах по потенциальной покупке защитника «Интера» Милана Шкриньяра, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сам 27-летний словак уже согласовал условия личного контракта с миланским клубом.

Клубы также достигли принципиальной договоренности о сделке, которая оценивается в 70 миллионов евро. Однако пока клуба еще нужно утрясти некоторые юридические детали.

В сезоне-2021/22 Шкриньяр забил 4 гола в 48 матчах за «Интер». Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.