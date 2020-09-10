«ПСЖ» без Неймара и Мбаппе проиграл «Лансу»

«Ланс» обыграл «ПСЖ» (1:0) в матче второго тура чемпионата Франции.

Единственный мяч забил Иньятиус Ганаго. Камерунец перехватил мяч после неточной передачи голкипера гостей Марцина Булки и точно пробил. В этом матче за парижан не смогли сыграть Неймар, Кильян Мбаппе, Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Ранее они сдали положительный тест на коронавирус.

Для «ПСЖ» это был первый матч в чемпионате. На данный момент у команды ноль очков и 17-е место. «Ланс» с тремя очками на 12-й позиции.

В третьем туре «ПСЖ» принимает «Марсель». Этот матч состоится 13 сентября. «Ланс» в этот день на выезде сыграет с «Лорьяном».

Чемпионат Франции

Лига 1

2-й тур

«Ланс» — «ПСЖ» — 1:0 (1:0)

Гол: Ганаго, 57.

«Ланс»: Лека, Силла (Бура, 84), Мишлен, Гради, Баде, Медина, Какюта (Каюзак, 71), Перез, Дукуре (Маурисио, 83), Ганаго (Жан, 71), Банза (Сотока, 65).

«ПСЖ»: Булка, Кюрзава, Бернат (Баккер, 84), Кимпембе (Диалло, 74), Керер, Эррера, Гей, Сарабия, Верратти, Руис-Атиль (Дагба, 68), Муинга (Хесе, 74).

Предупреждения: Сарабия, 38. Дукуре, 44. Сотока, 70. Бернат, 78.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

10 сентября. Ланс. Стадион «Боллар-Делелис».