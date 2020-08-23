Стали известны составы «ПСЖ» и «Баварии» на финал Лиги чемпионов. Форвард парижан Кильян Мбаппе и защитник мюнхенцев Джером Боатенг выйдут на поле с первых минут. Участие обоих было под вопросом из-за травм.

«ПСЖ»: Навас — Керер, Тиагу Силва, Кимпембе, Бернат — Эррера, Маркиньюс, Паредес — Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Запасные — Рико, Булка, Верратти, Шупо-Мотинг, Икарди, Сарабья, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гей, Дагба.

«Бавария»: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэйвис — Тиагу Алькантара, Горецка — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски.

Запасные — Ульрайх, Хофманн, Одриосола, Зюле, Павар, Хави Мартинес, Коутинью, Кюизсанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзе.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Трансляция матча «ПСЖ» — «Бавария»