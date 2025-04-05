«ПСЖ» Сафонова обыграл «Анже» и досрочно стал чемпионом Франции

«ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, стал победителем лиги 1 в сезоне-2024/25. «Парижане» обеспечили себе титул за шесть туров до завершения чемпионата.

В матче 28-го тура «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.

После этой игры «ПСЖ» стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Клуб из Парижа лидирует с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов.

«Парижане» выиграли чемпионат Франции в 13-й раз в своей истории.