«ПСЖ» Сафонова обыграл «Анже» и досрочно стал чемпионом Франции
«ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, стал победителем лиги 1 в сезоне-2024/25. «Парижане» обеспечили себе титул за шесть туров до завершения чемпионата.
В матче 28-го тура «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.
После этой игры «ПСЖ» стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Клуб из Парижа лидирует с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов.
«Парижане» выиграли чемпионат Франции в 13-й раз в своей истории.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|30
|22
|3
|5
|68-25
|69
|
2
|Ланс
|30
|20
|3
|7
|60-32
|63
|
3
|Лион
|31
|17
|6
|8
|48-32
|57
|
4
|Лилль
|31
|17
|6
|8
|50-34
|57
|
5
|Ренн
|31
|16
|8
|7
|54-42
|56
|
6
|Марсель
|31
|16
|5
|10
|59-41
|53
|
7
|Монако
|31
|15
|6
|10
|54-47
|51
|
8
|Страсбур
|30
|13
|7
|10
|49-39
|46
|
9
|Лорьян
|31
|10
|11
|10
|42-47
|41
|
10
|Тулуза
|31
|10
|8
|13
|43-44
|38
|
11
|Брест
|30
|10
|8
|12
|41-47
|38
|
12
|Париж
|31
|9
|11
|11
|40-47
|38
|
13
|Анже
|31
|9
|7
|15
|26-43
|34
|
14
|Гавр
|31
|6
|13
|12
|29-42
|31
|
15
|Ницца
|31
|7
|9
|15
|35-57
|30
|
16
|Осер
|31
|5
|10
|16
|27-42
|25
|
17
|Нант
|31
|4
|7
|20
|26-52
|19
|
18
|Метц
|31
|4
|6
|21
|32-70
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.05
|21:45
|Нант – Марсель
|- : -
|2.05
|18:00
|ПСЖ – Лорьян
|- : -
|2.05
|20:00
|Метц – Монако
|- : -
|2.05
|22:05
|Ницца – Ланс
|- : -
|3.05
|16:00
|Лилль – Гавр
|- : -
|3.05
|18:15
|Осер – Анже
|- : -
|3.05
|18:15
|Париж – Брест
|- : -
|3.05
|18:15
|Страсбур – Тулуза
|- : -
|3.05
|21:45
|Лион – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|18
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|15
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|8
|
|
Афонсу Морейра
Лион
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|20
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|26
|2
|4
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|22
|2
|3
Новости