5 апреля 2025, 19:51

«ПСЖ» Сафонова обыграл «Анже» и досрочно стал чемпионом Франции

Алина Савинова
5 апреля. «ПСЖ» победил «Анже» (1:0) и стал чемпионом Франции.
Фото AFP

«ПСЖ», за который выступает российский голкипер Матвей Сафонов, стал победителем лиги 1 в сезоне-2024/25. «Парижане» обеспечили себе титул за шесть туров до завершения чемпионата.

В матче 28-го тура «ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» со счетом 1:0. Единственный гол забил Дезире Дуэ с передачи Хвичи Кварацхелии.

После этой игры «ПСЖ» стал недосягаем для других команд в турнирной таблице. Клуб из Парижа лидирует с 74 очками. У расположившегося на второй строчке «Монако» после 27 матчей 50 баллов.

«Парижане» выиграли чемпионат Франции в 13-й раз в своей истории.

Чемпионат Франции. Лига 1. 28-й тур.
05 апреля 2025, 18:00. Парк де Пренс (Париж)
ПСЖ
1:0
Анже

Популярное видео
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Крылья» победили «Локомотив», ничья «Рубина» и ЦСКА: видео
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Арсенал»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Балтика»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Зенит»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 26-й тур, видеообзор матча
Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 30 22 3 5 68-25 69
2
 Ланс 30 20 3 7 60-32 63
3
 Лион 31 17 6 8 48-32 57
4
 Лилль 31 17 6 8 50-34 57
5
 Ренн 31 16 8 7 54-42 56
6
 Марсель 31 16 5 10 59-41 53
7
 Монако 31 15 6 10 54-47 51
8
 Страсбур 30 13 7 10 49-39 46
9
 Лорьян 31 10 11 10 42-47 41
10
 Тулуза 31 10 8 13 43-44 38
11
 Брест 30 10 8 12 41-47 38
12
 Париж 31 9 11 11 40-47 38
13
 Анже 31 9 7 15 26-43 34
14
 Гавр 31 6 13 12 29-42 31
15
 Ницца 31 7 9 15 35-57 30
16
 Осер 31 5 10 16 27-42 25
17
 Нант 31 4 7 20 26-52 19
18
 Метц 31 4 6 21 32-70 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.05 21:45 Нант – Марсель - : -
2.05 18:00 ПСЖ – Лорьян - : -
2.05 20:00 Метц – Монако - : -
2.05 22:05 Ницца – Ланс - : -
3.05 16:00 Лилль – Гавр - : -
3.05 18:15 Осер – Анже - : -
3.05 18:15 Париж – Брест - : -
3.05 18:15 Страсбур – Тулуза - : -
3.05 21:45 Лион – Ренн - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 18
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 15
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 8
Афонсу Морейра
Афонсу Морейра

Лион

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 20 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 26 2 4
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 22 2 3
