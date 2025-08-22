Гол Руиса принес «ПСЖ» победу над «Анже» в матче лиги 1

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Анже» в матче 2-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 50-й минуте забил полузащитник парижан Фабиан Руис. Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле не реализовал пенальти в ворота гостей на 27-й минуте встречи.

Российский голкипер Матвей Сафонов провел игру на скамейке запасных.

В следующем туре «ПСЖ» на выезде сыграет с «Тулузой». Игра состоится 30 августа. «Анже» 31 августа на своем поле встретится с «Ренном».