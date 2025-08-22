«ПСЖ» — «Анже»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«ПСЖ» и «Анже» встретятся в матче 2-го тура чемпионата Франции
«ПСЖ» и «Анже» встретятся в матче второго тура французской лиги 1 в пятницу, 22 августа. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.
Основные события игры «ПСЖ» — «Анже» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.
В первом туре обе команды одержали победу со счетом 1:0: «ПСЖ» обыграл «Нант», а «Анже» — «Париж».
По ходу сезона-2024/25 «ПСЖ» победил «Анже» в обоих матчах чемпионата Франции и занял первое место, а «Анже» стал 14-м.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|34
|24
|4
|6
|74-29
|76
|
2
|Ланс
|34
|22
|4
|8
|66-35
|70
|
3
|Лилль
|34
|18
|7
|9
|52-37
|61
|
4
|Лион
|34
|18
|6
|10
|53-40
|60
|
5
|Марсель
|34
|18
|5
|11
|63-45
|59
|
6
|Ренн
|34
|17
|8
|9
|59-50
|59
|
7
|Монако
|34
|16
|6
|12
|60-54
|54
|
8
|Страсбур
|34
|15
|8
|11
|58-47
|53
|
9
|Лорьян
|34
|11
|12
|11
|48-51
|45
|
10
|Тулуза
|33
|12
|8
|13
|47-46
|44
|
11
|Париж
|34
|11
|11
|12
|47-50
|44
|
12
|Брест
|34
|10
|9
|15
|43-55
|39
|
13
|Анже
|34
|9
|9
|16
|29-48
|36
|
14
|Гавр
|34
|7
|14
|13
|32-44
|35
|
15
|Осер
|34
|8
|10
|16
|34-44
|34
|
16
|Ницца
|34
|7
|11
|16
|37-60
|32
|
17
|Нант
|33
|5
|8
|20
|29-52
|23
|
18
|Метц
|34
|3
|8
|23
|32-76
|17
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|17.05
|22:00
|Брест – Анже
|1 : 1
|17.05
|22:00
|Лилль – Осер
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лорьян – Гавр
|0 : 2
|17.05
|22:00
|Лион – Ланс
|0 : 4
|17.05
|22:00
|Марсель – Ренн
|3 : 1
|17.05
|22:00
|Нант – Тулуза
|- : -
|17.05
|22:00
|Ницца – Метц
|0 : 0
|17.05
|22:00
|Париж – ПСЖ
|2 : 1
|17.05
|22:00
|Страсбур – Монако
|5 : 4
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|21
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|16
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|16
|П
|
|
Людовик Айорк
Брест
|9
|
|
Адриен Томассон
Ланс
|9
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|23
|2
|5
|
|
Исмаэль Дукуре
Страсбур
|25
|2
|4
|
|
Аруна Санганте
Гавр
|28
|2
|4
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