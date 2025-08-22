«ПСЖ» и «Анже» встретятся в матче 2-го тура чемпионата Франции

«ПСЖ» и «Анже» встретятся в матче второго тура французской лиги 1 в пятницу, 22 августа. Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 21.45 по московскому времени.

Основные события игры «ПСЖ» — «Анже» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Чемпионат Франции. Лига 1. 2-й тур.

22 августа 2025, 21:45. Парк де Пренс (Париж)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

В первом туре обе команды одержали победу со счетом 1:0: «ПСЖ» обыграл «Нант», а «Анже» — «Париж».

По ходу сезона-2024/25 «ПСЖ» победил «Анже» в обоих матчах чемпионата Франции и занял первое место, а «Анже» стал 14-м.