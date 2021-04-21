«ПСЖ» забил пять безответных голов «Анже» в Кубке Франции
«ПСЖ» разгромил «Анже» (5:0) в матче 1/4 финала Кубка Франции. Парижане забили пять безответных голов.
В составе победителей хет-трик оформил Мауро Икарди, еще одним голом отметился Неймар.
Кубок Франции
1/4 финала
«ПСЖ» — «Анже» — 5:0 (2:0)
Голы: Икарди, 9 (1:0). Мансо, 23 — в свои ворота (2:0). Неймар, 65 (3:0). Икарди, 68 (4:0). Икарди, 90 (5:0).
«ПСЖ»: Рико, Керер, Дагба, Баккер (Кюрзава, 75), Гей, Дракслер, Данилу Перейра (Пембеле, 82), Паредес (Эррера, 73), Ди Мария (Сарабия, 72), Неймар (Кин, 72), Икарди.
«Анже»: Бютель, Павлович, Тома, Мансо, Мангани (Кулибали, 69), Капель, Кабо (Эль Мелали, 60), Амаду, Перейра Лаж (Бобишон, 76), Баокен (Диони, 61), Тиуб (Шо, 76).
Предупреждения: Паредес, 31. Мангани, 51.
Судья: Делерю (Франция).
21 апреля. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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