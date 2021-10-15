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Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Анже»

15 октября, 23:53
Данилу Перейра (справа) и Андер Эррера. Фото ФК «ПСЖ»
Данилу Перейра (справа) и Андер Эррера. Фото ФК «ПСЖ»
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«ПСЖ» победил «Анже» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции.

Гости вышли вперед на 36-й минуте благодаря голу Анжело Фюльжини. Данилу Перейра на 69-й минуте сравнял результат. Победный мяч на 87-й минуте с пенальти провел Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» набрал 27 очков и лидирует в чемпионате. У «Анже» 16 очков и четвертое место.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

«ПСЖ» — «Анже» — 2:1 (0:1)

Голы: Фюльжини, 36 (0:1). Данилу Перрейра, 69 (1:1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2:1).

«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Диалло (Бернат, 63), Керер, Дагба (Хакими, 72), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перрейра, Рафинья (Вейналдум, 63), Верратти, Икарди, Мбаппе (Дина Эбимбе, 90+4).

«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Кабо, Фюльжини (Унаи, 77), Менди, Буфаль (Баокен, 77), Шо (Браими, 64).

Предупреждения: Капель, 85. Верратти, 90+3.

Судья: Дешепи.

15 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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