Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Анже»
«ПСЖ» победил «Анже» (2:1) в матче 10-го тура чемпионата Франции.
Гости вышли вперед на 36-й минуте благодаря голу Анжело Фюльжини. Данилу Перейра на 69-й минуте сравнял результат. Победный мяч на 87-й минуте с пенальти провел Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» набрал 27 очков и лидирует в чемпионате. У «Анже» 16 очков и четвертое место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
«ПСЖ» — «Анже» — 2:1 (0:1)
Голы: Фюльжини, 36 (0:1). Данилу Перрейра, 69 (1:1). Мбаппе, 87 — с пенальти (2:1).
«ПСЖ»: Доннарумма, Кимпембе, Диалло (Бернат, 63), Керер, Дагба (Хакими, 72), Эррера (Дракслер, 72), Данилу Перрейра, Рафинья (Вейналдум, 63), Верратти, Икарди, Мбаппе (Дина Эбимбе, 90+4).
«Анже»: Бернардони, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Капель, Кабо, Фюльжини (Унаи, 77), Менди, Буфаль (Баокен, 77), Шо (Браими, 64).
Предупреждения: Капель, 85. Верратти, 90+3.
Судья: Дешепи.
15 октября. Париж. Стадион «Парк де Пренс».
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