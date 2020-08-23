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«Пропустили довольно глупые голы». Головин прокомментировал «СЭ» итог матча «Монако»

16:30
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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В матче 1-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (2:2) полузащитник «Монако» Александр Головин сделал две голевые передачи и помог монегаскам вырвать ничью. После игры российский футболист дал краткий комментарий «СЭ».

23&nbsp;августа.«Стандарты» Головина спасли «Монако»

— Первый официальный матч после длительного перерыва. Да, были товарищеские игры, но старт чемпионата — это совсем другое.

В первом тайме пропустили довольно глупые голы, нужно было отыгрываться, уступая 0:2, это всегда непросто.

Голы со «стандартов» с моим участием? Ничего удивительного. Мы уделяем этому много времени на тренировках, наигрываем различные варианты. Хорошо, что это дает свои плоды, — сказал Головин. (Александр Бобров)

Головин — лучший игрок «Монако»

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