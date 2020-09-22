Прокуратура Швейцарии требует для президента «ПСЖ» 28 месяцев тюрьмы

Швейцарская прокуратура потребовала для президента «ПСЖ» Насера Аль-Хелаифи тюремного заключения сроком на 28 месяцев. Об этом сообщает несколько источников (в частности, Le Monde и The Times).

Аль-Хелаифи является обвиняемым по делу о коррупции. Также по этому делу обвиняется и бывший генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке. Для него прокуратура требует три года тюрьмы. Президента «ПСЖ» подозревают в том, что он дал взятку Вальке за продажу прав на трансляцию чемпионатов мира-2026 и 2030 годов каналам BeIN Sports, которыми владеет Аль-Хелаифи.

По данным следствия, Аль-Хелаифи предоставил Вальке в пользование виллу на Сардинии в качестве подкупа в 2014 и 2015 годах. Он пользовался ей на протяжении 18 месяцев безвозмездно, хотя арендная плата за пользование ей могла составить почти два миллиона евро. Именно это следователи расценивают как взятку. В это время экс-генсек ФИФА имел свое влияние на продажу телеправ на соревнования под эгидой организации. Пока шло расследование, Аль-Хелаифи был избран членом исполкома УЕФА.

В 2017 году генеральная прокуратура Швейцарии возбудила уголовное дело в отношении президента парижского клуба и Вальке по подозрению во взяточничестве, мошенничестве, преступной халатности и подделке документов. В феврале СМИ сообщали, что президент «ПСЖ» заплатил более миллиона швейцарских франков в рамках мирового соглашения, после чего швейцарская прокуратура сняла с него часть обвинений в коррупции.