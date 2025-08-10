L'Equipe: приезд Забарного в «ПСЖ» был отложен из-за действий «Борнмута»

Приезд защитника «Борнмута» Ильи Забарного в Париж отложен на день, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, 22-летний украинец должен был прилететь во Францию в субботу, однако приезд был отложен один день из-за поведения «Борнмута». Ожидается, что в ближайшее время игрок подпишет контракт с «ПСЖ» на пять лет.

3 июня L'Equipe сообщал, что голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может покинуть команду после трансфера Забарного. В январе появилась информация, что украинец отказался от перехода в парижский клуб из-за того, что за команду выступает Сафонов.

Забарный играет в «Борнмуте» с 2023 года. В сезоне-2024/25 он провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.