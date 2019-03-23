Президента "ПСЖ" допросили по делу о коррупции при выборе хозяев Олимпиад

В Париже суд допросил президента "ПСЖ" Нассера аль-Хелаифи. Как сообщает AFP, катарского бизнесмена заслушали по делу о возможной коррупции при выборе хозяев Олимпиады-2016 (Рио-де-Жанейро, Бразилия) и ОИ-2020 (Токио, Япония). Также расследуются обстоятельства, при которых столица Катара Доха получила право провести чемпионат мира по легкой атлетике 2019 года.

На данный момент аль-Хелаифи не является обвиняемым - суд предоставил ему промежуточный статус. СМИ ранее сообщали о сотрудничестве компании катарца с сыном бывшего главы ИААФ Ламины Диака Папе Массатом. Диак-старший был арестован по делу о допинге, а его сын сбежал в Сенегал.

Сообщалось, что компания аль-Хелаифи Oryx Qatar Sports Investments перевела на счет Pamodzi Sports Consulting, которую связывают с Диаком-младшим, 3,5 миллионов долларов.