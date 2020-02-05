Президента «Анже» задержали по подозрению в сексуальных домогательствах

Президент «Анже» Саид Шабан был задержан французской полицией, сообщает RMC. Его подозревают в сексуальных домогательствах.

Как указывает источник, на 55-летнего президента пожаловалась в полицию работница клуба. Еще две женщины также обвинили функционера в домогательствах. Указано, что он до ягодиц, грудей и интимных частей тела без их разрешения. Жертвам от 25 до 30 лет.

В заявлении «Анже» подтверждается информация о задержании. Также указано, что президент заявляет о своей невиновности и намерен отстоять свою правоту в суде. Также Шабан, как указано в пресс-релизе, готов сотрудничать со следствием.

«Анже» накануне уступил «Монако» (0:1) в 23-м туре чемпионата Франции. Команда занимает 13-е место, имея в активе 30 очков.