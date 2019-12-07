Президент «Ренна» не отпустил главного тренера в «Монако»

Президент «Ренна» Оливье Летанг заявил, что не верит в главного тренера Жюльена Стефана и не собирается его увольнять. Также он отметил, что в прошлом сезоне заполучить специалиста хотел «Монако».

— Я всегда поддерживал Жюльена, — цитирует L'Equipe Летанга. — Выбрал его год назад и отказался от его ухода в «Монако». Мое единственное желание — чтобы мы работали вместе. Ни с кем, я повторяю, никто не связывался! Ни до, ни после матча с «Селтиком»!

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