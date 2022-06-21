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Президент «ПСЖ»: «Мбаппе не меняет клубы ради денег»

Президент «ПСЖ» заявил, что нападающий Мбаппе не меняет клубы ради денег
Иван Шитик
Корреспондент
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи объяснил, почему нападающий команды Килиан Мбаппе в это трансферное окно предпочел продлить контракт с парижанами, а не переходить в «Реал».

«Прошлым летом я отказался от предложения «Реала» в 180 миллионов евро, потому что знал, что Мбаппе хочет остаться.

Мбаппе не меняет клубы ради денег. Он решил играть здесь за свой город, свой клуб и свою страну. Люди говорят, что он остался из-за денег, но «Реал» предлагал ему гораздо больше денег», — цитирует Аль-Хелаифи Le Parisien.

Напомним, Килиан Мбаппе продлил контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Ранее сообщалось, что французский форвард близок к переходу в мадридский «Реал».

Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
4
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