Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе не покинет команду
04:23
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. «Реал» проявляет интерес к игроку сборной Франции.
«У Кильяна есть все, чтобы остаться здесь. Никто бы не понял, если бы он уехал сейчас», — цитирует L'Eqipe Аль-Хелаифи..
10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».
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