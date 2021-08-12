Президент «ПСЖ» уверен, что Мбаппе не покинет команду

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уверен, что нападающий Кильян Мбаппе останется в команде. «Реал» проявляет интерес к игроку сборной Франции.

«У Кильяна есть все, чтобы остаться здесь. Никто бы не понял, если бы он уехал сейчас», — цитирует L'Eqipe Аль-Хелаифи..

10 августа «ПСЖ» объявил о заключении контракта с Месси. Футболист подписал соглашение на два года с опцией продления еще на один сезон. Игрок будет выступать под номером «30».