Президент "ПСЖ" угрожал не выпускать Неймара на поле до окончания контракта

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи отрицательно отреагировал на желание форварда Неймара покинуть клуб. Через спортивного директора Леонардо он передал нападающему, что тот может остаться без игровой практики, если не прекратит разговоры о трансфере в "Барселону", сообщает El Pais.

Президента "ПСЖ" возмутил факт того, что 27-летний игрок готов вернуться в Испанию, согласившись в два раза сократить зарплату.

В 2017 году Неймар присоединился к "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро. В прошедшем сезоне на его счету 28 матчей и 23 гола во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.

Неймар заявил руководству "ПСЖ" о желании покинуть клуб этим летом