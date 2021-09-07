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Президент «ПСЖ» считает, что УЕФА должен пересмотреть финансовый фэйр-плей

03:49
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о финансовом фэйр-плей.

«У нас должна быть финансовая стабильность. Если мы не отреагируем быстро, последствия могут быть непоправимыми. Финансовый фэйр-плей должен быть пересмотрен. У нас должны быть более крепкие отношения с УЕФА. Мы считаем, что футбол обязан быть равен для всех», — приводит слова Аль-Хелаифи AS.

Летом 2021 года в «ПСЖ» в качестве свободного агента перешли Лионель Месси, Серхио Рамос, Джанлуиджи Доннарумма и Жоржиньо Вейналдум. Также клуб приобрел у «Интера» Ашрафа Хакими. Сообщалось, что сумма сделки составила 70 миллионов евро.

Ранее стало известно, что УЕФА представит проект по замене правил финансового фейр-плей на введение потолка зарплат и налог на роскошь. Изменения могут вступить в силу с 2022 года.

Клубы, выступающие в еврокубках, смогут расходовать на зарплаты не более 70% от общей прибыли. Команды, превышающие потолок зарплат, будут обязаны уплатить налог на роскошь, эквивалентный сумме перерасхода.

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Сергей Разин все материалы автора

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