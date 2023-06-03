Президент «ПСЖ» попрощался с Месси

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил форварда Лионеля Месси за игру в составе команды из Парижа. Ранее, 3 июня, стало известно, что 35-летний аргентинский футболист покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

«Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже», – приводит слова Нассера Аль Хелаифи пресс-служба «ПСЖ». – Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» на «Парк де Пренс», выигрывать два чемпионата Франции подряд и вдохновлять наших молодых игроков. Его вклад в «ПСЖ» и лигу 1 нельзя недооценивать, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем».

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей за парижан, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 45 миллионов евро. Ранее нападающий выступал за «Барселону».

В субботу Месси обратился к клубу и болельщикам после заявления об уходе из «ПСЖ».