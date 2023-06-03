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Сегодня, 20:55

Президент «ПСЖ» попрощался с Месси

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи.
Нассер Аль-Хелаифи.
Фото Global Look Press

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил форварда Лионеля Месси за игру в составе команды из Парижа. Ранее, 3 июня, стало известно, что 35-летний аргентинский футболист покинет клуб по окончании сезона-2022/23.

«Я хотел бы поблагодарить Лео Месси за его два сезона в Париже», – приводит слова Нассера Аль Хелаифи пресс-служба «ПСЖ». – Было приятно видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» на «Парк де Пренс», выигрывать два чемпионата Франции подряд и вдохновлять наших молодых игроков. Его вклад в «ПСЖ» и лигу 1 нельзя недооценивать, и мы желаем Лео и его семье всего наилучшего в будущем».

В текущем сезоне форвард провел 40 матчей за парижан, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Месси в 45 миллионов евро. Ранее нападающий выступал за «Барселону».

В субботу Месси обратился к клубу и болельщикам после заявления об уходе из «ПСЖ».

Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Нассер Аль-Хелаифи
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Месси обратился к клубу и болельщикам после заявления об уходе из «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 27 4 6 87-37 85
2
 Ланс 37 24 9 4 65-28 81
3
 Марсель 37 22 7 8 67-39 73
4
 Лилль 37 19 9 9 64-43 66
5
 Ренн 37 20 5 12 67-38 65
6
 Монако 37 19 8 10 69-56 65
7
 Лион 37 18 8 11 64-44 62
8
 Клермон Фут 37 16 8 13 42-47 56
9
 Ницца 37 14 13 10 45-36 55
10
 Лорьян 37 14 10 13 50-52 52
11
 Реймс 37 12 15 10 44-42 51
12
 Монпелье 37 14 5 18 62-61 47
13
 Тулуза 37 12 9 16 49-56 45
14
 Брест 37 11 11 15 43-52 44
15
 Страсбур 37 9 13 15 50-57 40
16
 Осер 37 8 11 18 34-60 35
17
 Нант 37 6 15 16 36-55 33
18
 Труа 37 4 11 22 44-80 23
19
 Аяччо 37 6 5 26 22-74 23
20
 Анже 37 4 6 27 33-80 18
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.06 22:00
Аяччо – Марсель
 - : -
3.06 22:00
Осер – Ланс
 - : -
3.06 22:00
Брест – Ренн
 - : -
3.06 22:00
Лорьян – Страсбур
 - : -
3.06 22:00
Монако – Тулуза
 - : -
3.06 22:00
Нант – Анже
 - : -
3.06 22:00
Ницца – Лион
 - : -
3.06 22:00
ПСЖ – Клермон Фут
 - : -
3.06 22:00
Реймс – Монпелье
 - : -
3.06 22:00
Труа – Лилль
 - : -
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ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 28
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 27
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 24
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 16
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 29 3 5
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 29 3 4
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 29 2 2
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