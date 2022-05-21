Президент «ПСЖ» отреагировал на уход Ди Марии

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал уход нападающего Анхеля Ди Марии из клуба. 1 июля аргентинец станет свободным агентом.

«Анхель Ди Мария определенно оставил след в истории клуба. Болельщики запомнят его как игрока с безупречным складом ума, который демонстрировал неизменное стремление защищать наши цвета. Я приглашаю всю семью Пари Сен-Жермен встретиться завтра в Парк де Пренс, чтобы воздать ему должное, которого он заслуживает», — цитирует пресс-служба клуба Аль-Хелаифи.

Ди Мария выступает за парижский клуб с 2015 года. За «ПСЖ» он провел 294 матча, забил 92 гола и сделал 118 результативных передач.