Президент «ПСЖ»: «Может, Хавьер Тебас переживает, что лига 1 становится сильнее ла лиги?»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на недовольство испанской ла лиги решением нападающего Килиана Мбаппе остаться во французском клубе.

«Может, Хавьер Тебас переживает, что лига 1 становится сильнее ла лиги? Ла лига уже не та, что 3-4 года назад. Мбаппе с нами, он остается, а остальное меня не волнует.

Деньги — не главное для Килиана. В Испании есть клуб, способный платить больше нас. Главным для Мбаппе был спортивный проект», — сказал президент парижан Le Parisien.

На прошлой неделе 23-летний форвард продлил контракт с «ПСЖ», несмотря на интерес «Реала».

В связи с этим ла лига решила пожаловаться в УЕФА: «Возмутительно, что клуб с такими убытками способен заключить подобное соглашение».