Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Напомним, «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл «Барселону» с общим счетом 5:2.

«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это повод для гордости. Я уже забыл, что было четыре года назад. Это останется в истории. Мы обыграли великую «Барселону», мы очень счастливы.



Неймар и Мбаппе — игроки «ПСЖ» и останутся ими навсегда», — цитирует Аль-Хелайфи RMC Sport.

Отметим, у Мбаппе и Неймара истекают контракты летом 2022 года. Клуб в скором времени проведет переговоры с игроками о продлении их соглашений.

Парижане узнают соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов 19 марта после жеребьевки.