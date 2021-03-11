Президент «ПСЖ» — о выходе в 1/4 финала ЛЧ: «Мы выбили великую «Барселону»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи прокомментировал выход парижан в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Напомним, «ПСЖ» по сумме двух встреч обыграл «Барселону» с общим счетом 5:2.
«Выход в четвертьфинал Лиги чемпионов — это повод для гордости. Я уже забыл, что было четыре года назад. Это останется в истории. Мы обыграли великую «Барселону», мы очень счастливы.
Неймар и Мбаппе — игроки «ПСЖ» и останутся ими навсегда», — цитирует Аль-Хелайфи RMC Sport.
Отметим, у Мбаппе и Неймара истекают контракты летом 2022 года. Клуб в скором времени проведет переговоры с игроками о продлении их соглашений.
Парижане узнают соперника по 1/4 финала Лиги чемпионов 19 марта после жеребьевки.
Дополнительная информация:
https://www.lequipe.fr/Football/Actualites/Al-khelaifi-psg-neymar-et-mbappe-vont-rester-parisiens/1231249
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю