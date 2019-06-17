Президент "ПСЖ": "Неймара никто не принуждал подписывать контракт"

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи подчеркнул, что не потерпит наплевательского отношения к клубу со стороны звезд. Он коснулся и слухов о желании Неймара покинуть Париж.

– Я хочу, чтобы игроки отдавали все ради защиты чести клуба, – цитирует France Football Аль-Хелаифи. – Если кто-то этого не понимает, мы беседуем с ним. Нашим приоритетом является поддержка проекта. Неймар? Никто не заставлял его подписывать контракт. Никто не принуждал его. Он сделал осознанный выбор и присоединился к проекту.