Президент «ПСЖ» назначен на пост главы Ассоциации европейских клубов
22:17
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA), сообщается на официальном сайте организации.
Ранее этот пост занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Функционер занимал пост руководителя ECA с 2017 года.
«Для меня большая честь быть избранным моими коллегами. Я заявляю о безоговорочной преданности всему футбольному сообществу. Наша игра, которую любят миллионы болельщиков, будет процветать только в единстве», — цитирует Аль-Хелаифи официальный сайт организации.
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