Президент «ПСЖ» назначен на пост главы Ассоциации европейских клубов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи занял пост главы Ассоциации европейских клубов (ECA), сообщается на официальном сайте организации.

Ранее этот пост занимал президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. Функционер занимал пост руководителя ECA с 2017 года.

«Для меня большая честь быть избранным моими коллегами. Я заявляю о безоговорочной преданности всему футбольному сообществу. Наша игра, которую любят миллионы болельщиков, будет процветать только в единстве», — цитирует Аль-Хелаифи официальный сайт организации.